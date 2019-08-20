В России доход семьи, оформившей ипотеку, должен составлять не менее 75,6 тысяч рублей в месяц

В России размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на 1 августа 2019 года составил 75,6 тысяч рублей. Таковы результаты исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй.

— Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, — говорится в результатах исследования.

При этом самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.) и Московской области (112,5 тыс. руб.), а также в Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.) и Ленинградской области. В Челябинской области для комфортной жизни при выплате ипотеки семейный доход должен составлять 53,1 тыс. рублей, в Алтайском крае — 55,2 тыс. рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2019 году вологжане стали реже оформлять ипотеку. Так, в январе–марте 2019 года жители региона взяли 2,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 10,6% меньше, чем за три месяца 2018 года.