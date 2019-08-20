В России доход семьи, оформившей ипотеку, должен составлять не менее 75,6 тысяч рублей в месяц

20.08.2019 [Общество]

В России размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на 1 августа 2019 года составил 75,6 тысяч рублей. Таковы результаты исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй.

— Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3, — говорится в результатах исследования.

При этом самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки зафиксирован в Москве (152,2 тыс. руб.) и Московской области (112,5 тыс. руб.), а также в Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.) и Ленинградской области. В Челябинской области для комфортной жизни при выплате ипотеки семейный доход должен составлять 53,1 тыс. рублей, в Алтайском крае — 55,2 тыс. рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2019 году вологжане стали реже оформлять ипотеку. Так, в январе–марте 2019 года жители региона взяли 2,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 10,6% меньше, чем за три месяца 2018 года.

Тэги: ипотека, кредиты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Звание «Ветеран труда Вологодской области» можно будет получить уже после выхода на пенсию
38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей
В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»
Реализация проекта по строительству мусорного полигона под Великим Устюгом приостановлена
В Вологде прошел митинг за честные выборы
Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве
Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников
​​​​​​​Прокуратура Вологодской области не направила в суд иск о признании незаконным «мусорного» норматива 
19.08.2019 [Общество]

Игра от вологодских разработчиков возглавила топ приложений, в которых россияне проводят много времени

1416
0
18.08.2019 [Экономика]

Вологдастат: средняя зарплата в области за месяц выросла на 4,3% и превысила 40 тысяч рублей

1288
1
17.08.2019 [Общество]

В Вологде прошел митинг за честные выборы

2627
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков
В России доход семьи, оформившей ипотеку, должен составлять не менее 75,6 тысяч рублей в месяц
Жителя Кирилловского района приговорили к двум годам колонии за истязание матери
Новый фонтан с подсветкой установят в Череповце
Музыкальный фестиваль «Рок на реке» пройдет в Вологде под мостом 800-летия
В Череповце мошенники обманывают фотографов, представляясь полицейскими
В Вологде сгорел расселенный дом на улице Бурмагиных
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1427
0
20.08.2019 [БлогоVO]

Нужно всех уболтать, что сделанное — не идеально, но в целом, все равно ведь сойдет, сойдет, сойдет, да!

38
0
19.08.2019 [Обзор Прессы]

Вологжане на Ямале добывают газ и готовятся к хоккейным баталиям

188
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика