Вологжане стали реже оформлять ипотеку

Жители Вологодской области в январе-марте 2019 года оформили 2,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 10,6% меньше, чем за три месяца 2018 года.

Общая сумма взятых вологжанами в первые три месяца года ипотечных кредитов - 4,3 млрд рублей. При этом общий объем задолженности жителей региона перед банками по ипотечным кредитам на 1 апреля 2019 года составил 49,3 млрд рублей. Доля просроченных кредитов - менее 1,0%, сообщает вологодское отделение Северо-Западного управления Центробанка.

Средняя ставка по предоставленным рублевым ипотечным жилищным кредитам в марте составила 10,34% годовых (рост на 0,5 п.п. к уровню января 2019 года).

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области некоторые семьи с детьми смогут воспользоваться льготой ипотекой в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора, за счет регионального бюджета будут компенсироваться 3% от установленных ставок при покупке квартиры на вторичном рынке. Однако этой льготой можно будет воспользоваться, только если оформить кредит в АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области».