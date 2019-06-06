Вологжане стали реже оформлять ипотеку

06.06.2019 [Экономика]

Жители Вологодской области в январе-марте 2019 года оформили 2,8 тыс. ипотечных кредитов. Это на 10,6% меньше, чем за три месяца 2018 года.

Общая сумма взятых вологжанами в первые три месяца года ипотечных кредитов - 4,3 млрд рублей. При этом общий объем задолженности жителей региона перед банками по ипотечным кредитам  на 1 апреля 2019 года составил 49,3 млрд рублей. Доля просроченных кредитов - менее 1,0%, сообщает вологодское отделение Северо-Западного управления Центробанка.

Средняя ставка по предоставленным рублевым ипотечным жилищным кредитам в марте составила 10,34% годовых (рост на 0,5 п.п. к уровню января 2019 года).

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области некоторые семьи с детьми смогут воспользоваться льготой ипотекой в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора, за счет регионального бюджета будут компенсироваться 3% от установленных ставок при покупке квартиры на вторичном рынке. Однако этой льготой можно будет воспользоваться, только если оформить кредит в АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области».

Тэги: ипотека, жилье, квартиры

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