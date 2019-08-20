Жителя Кирилловского района приговорили к двум годам колонии за истязание матери

Суд признал жителя Кирилловского района виновным в истязании матери и приговорил его к двум годам колонии. С февраля 2018 года по январь 2019 года подсудимый систематически избивал женщину.

— Мотивом для совершения преступления явились личные неприязненные отношения, возникшие по причине явного нежелания подсудимого С. проживать с матерью, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде свидетели подтвердили, что мужчина неоднократно избивал мать, из-за чего та вынуждена была уходить из дома и ночевать у подруги.

Известно, что ранее сын женщины уже был осужден условно за кражу и находился на испытательном сроке. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщал Newsvo, в феврале этого года в Череповце вынесли приговор мужчине, который убил свою прикованную к постели престарелую мать.