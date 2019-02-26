Череповчанина, который убил свою престарелую мать, приговорили к 8 годам колонии

26.02.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, который убил свою престарелую мать, прикованную к постели, сообщает региональное управление следственного комитета. Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в квартире на улице Остинской.

Судом и следствием установлено, что мужчина, проживавший со своей 88-летней матерью, нанес ей многочисленные побои и 14 сентября 2018 года сообщил о ее смерти в правоохранительные органы.

Судебно-медицинское исследование показало, что причины смерти женщины носят криминальный характер: у пострадавшей обнаружились внутренние повреждения, в виде множественных переломов ребер, свидетельствующие о тяжелой травме грудной клетки.

Под подозрение в убийстве попал 61-летний сын погибшей. Мужчину арестовали.

- Как выяснили следователи, потерпевшая была инвалидом, передвигаться ей было тяжело, плохо видела и слышала. Ее сын стал злоупотреблять спиртным и жаловался родным, что ему тяжело ухаживать за матерью, но на предложения нанять работника социальной службы для ухода за престарелой женщиной не соглашался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убил, пенсионеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава Федотовского поселения с женой погибли в ДТП из-за выезда на встречку
В Вологде погиб 14-летний школьник, вдыхавший газ из баллончика
В Вологде вынесли приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом
Из бюджета Вологды потратят 35 млн рублей на корректировку проекта Некрасовского моста
В офисе «Аквалайна» в Вологде скопились очереди: вологжанам неверно рассчитали плату за вывоз мусора
Вологжанам предлагают сдавать крупногабаритный мусор на свалку, хотя его вывоз уже учтен в тарифе
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летнего вологжанина Даниила Репина
"Садитесь, неуд!": жителям Вологды предлагают оценить работу мэра в прямом эфире
В Вологде двое пьяных подростков до смерти избили 33-летнего мужчину
В Вытегорском районе признали выявленным объектом культурного наследия геоглиф «Ленин»
22.02.2019 [Общество]

Вологжанам предлагают сдавать крупногабаритный мусор на свалку, хотя его вывоз уже учтен в тарифе

3627
2
19.02.2019 [Общество]

В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора

10225
20
19.02.2019 [Экономика]

Вологодская область вошла в список из семи регионов России, где больше всего снизились доходы населения

4696
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержаны двое мужчин, обворовавших несколько гаражей на Белозерском шоссе
В Череповце открылась выставка военного оружия разных эпох
Вологодский музыкант прокомментировал исполнение его песни о бомбардировке США в Исакиевском соборе
В Череповце 3 марта пройдет митинг против «мусорной реформы»
В Грязовецком районе будут судить школьника, укравшего из чужого дома весы, гирю и топоры
Череповчанина, который убил свою престарелую мать, приговорили к 8 годам колонии
Пять модульных ФАПов обещают построить в Вологодской области в 2019 году
 


25.02.2019 [Общество]

В Соколе чиновники не видят проблемы в том, что семьи с детьми живут в разваливающемся доме

1590
0
26.02.2019 [БлогоVO]

Ямы

385
0
22.02.2019 [Обзор Прессы]

Рождаемость, сельские поликлиники и (конечно же!) ракеты. Послание Путина Федеральному собранию — коротко

887
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика