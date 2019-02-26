Череповчанина, который убил свою престарелую мать, приговорили к 8 годам колонии

В Череповце вынесли приговор мужчине, который убил свою престарелую мать, прикованную к постели, сообщает региональное управление следственного комитета. Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в квартире на улице Остинской.

Судом и следствием установлено, что мужчина, проживавший со своей 88-летней матерью, нанес ей многочисленные побои и 14 сентября 2018 года сообщил о ее смерти в правоохранительные органы.

Судебно-медицинское исследование показало, что причины смерти женщины носят криминальный характер: у пострадавшей обнаружились внутренние повреждения, в виде множественных переломов ребер, свидетельствующие о тяжелой травме грудной клетки.

Под подозрение в убийстве попал 61-летний сын погибшей. Мужчину арестовали.

- Как выяснили следователи, потерпевшая была инвалидом, передвигаться ей было тяжело, плохо видела и слышала. Ее сын стал злоупотреблять спиртным и жаловался родным, что ему тяжело ухаживать за матерью, но на предложения нанять работника социальной службы для ухода за престарелой женщиной не соглашался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.