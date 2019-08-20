Новый фонтан с подсветкой установят в Череповце

В Череповце по заказу военного училища строят новый фонтан на на перекрестке Курсантского бульвара и Советского проспекта. Накануне рабочие установили чашу будущего сооружения.

Новый фонтан - быстровозводимый, он собирается из бетонных блоков. По словам сборщиков, у него 28 форсунок, то есть будет 28 струй, посредине чаши будет стоять центральная форсунка на 15 отверстий. Кроме того, внутри фонтана установят подсветку на восемь ламп.

«Этот фонтан относится к классу наполняемых фонтанов, то есть бассейного типа. Объем чаши — примерно три кубометра воды, диаметр — 2,8 метра. Ставится два насоса. Заказчик работ — военное училище. Вокруг фонтана будет благоустройство: установят скамейки и урны, то есть в этом районе появится очень приятное место отдыха. Обслуживать фонтан будет наша организация», — сообщил cherinfo.ru главный энергетик МУП «Водоканал» Станислав Каменев.

Откроют новый фонтан 31 августа — в день присяги курсантов-первокурсников высшего военного инженерного училища радиоэлектроники.

Ранее Newsvo сообщал, что во время прямой линии в декабре 2018 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал выделить Вологде 80 млн рублей из областного бюджета на музыкальный фонтан, если жители города выберут, где его установить.

Глава региона сказал, что в сентябре 2018 года в Череповце запустили светомузыкальный фонтан, и что аналогичный нужно возвести и в Вологде, раз для жителей города это интересно.

- Меня очень резануло: с некой обидой сказано, что в Череповце даже фонтан светомузыкальный поставили, а в Вологде его нет. Девятая инициатива. Можно? Родилась абсолютно спонтанно, не думал об этом. В Череповце 1 мая открытие шикарного светомузыкального фонтана. Я там был на пробном пуске, посмотрел – ну, это просто фантастика. Под классическую музыку взлетают струи, опускаются под музыку. Игра света! Завораживающее зрелище. Я подумал: «Как же я приеду в Вологду и что мне скажут вологжане, когда этот фонтан запустят». Предлагаю запустить на всенародное обсуждение строительство точно такого же 70-метрового фонтана стоимостью 80 млн рублей. Такой же, как в Череповце, один-в-один, может, даже лучше. Но в Вологде.

Вопросы, где установить фонтан, а также какой он будет формы, хотели вынести на публичное обсуждение, однако этого так и не произошло.