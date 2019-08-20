Музыкальный фестиваль «Рок на реке» пройдет в Вологде под мостом 800-летия

23 августа под мостом 800-летия в областной столице выступят музыкальные коллективы из Вологды и Кириллова. Фестиваль «Рок на реке» пройдет в рамках городского проекта «Город молодых талантов».

По данным пресс-службы городской администрации, центр «ГОР.СОМ 35» организовал фестиваль специально для начинающих музыкальных групп, которые хотят заявить о себе. Желающих оказалось много.

«В рамках проекта «Город молодых талантов» мы решили сделать не просто музыкальную площадку, а отдельный фестиваль под названием «Рок на реке». Поступило более 15 заявок на участие, мы отобрали самые интересные группы, в итоге в фестивале примет участие 9 коллективов. Мы надеемся провести еще одно такое мероприятие, чтобы участники, которые не вошли в программу этого фестиваля, смогли продемонстрировать себя и свое творчество на следующем концерте», - отмечают в "Гор.Com".

Фестиваль стартует в 18 часов, программа рассчитана на три часа. На плавучей сцене свое творчество представят девять музыкальных групп, в том числе «Оба неба», «Без сахара», «Номер ветра», «MNXO», «Пижама». Выступление каждой группы продлится до 25 минут. Завершит концерт выступление группы «Заложники». Подробная программа выступлений - в группе фестиваля в соцсети.

Как ранее сообщал Newsvo, 27 июня в Вологде прошел молодёжный фестиваль «Город молодых талантов на Вологде-реке», на котором выступил композитор и исполнитель Паскаль.