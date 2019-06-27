Бургеры, единоборства, певец Паскаль и уличное кино: молодежный фестиваль пройдет 27 июня в Вологде

Молодёжный фестиваль «Город молодых талантов на Вологде-реке» стартует сегодня в 17 часов на набережной у пешеходного моста.



С 18.00 на основной сцене фестиваля выступят команды областной лиги КВН, студия ирландского танца «Тинкерс» и группа «Обба Небба». Там же пройдёт дефиле колекции одежды от вологодских портных. Завершит действие на основной сцене «Фестиваль уличного кино» (начало в 21.30).



С 17.00 на Пречистенской набережной начнут работу интерактивные тематические площадки, где вологжане и гости города смогут принять участие в мастер-классах и увидеть показательные выступления по танцам, единоборствам, музыке, попробовать себя в рукоделии.



На площадке «Вкус» можно будет купить фермерские продукты, безалкогольные коктейли, сладости и бургеры.



«На водном понтоне для гостей фестиваля выступят молодые музыканты из Вологды», - пресс-служба администрации города



Гость вечера – композитор и исполнитель Паскаль, известный по песням «Шёлковое сердце», «100% любви» и другим. В 18.30 он исполнит совместную песню с вологодской группой «Номер ветра» и свои известные композиции.



Для удобства посетителей у сцены будет расположена «Карта фестиваля» и указатели площадок.



По словам одного из организаторов фестиваля, директора молодежного центра «ГОР.СОМ35» Яны Филипповой, "Город молодых талантов" – стартовое мероприятие для серии творческих событий, которые проходить в Вологде.



Добавим, что сегодня с 06.00 до 23.00 ограничено движение транспорта и запрещена стоянка в районе школы №1 и на Пречистенской набережной в сторону центра.