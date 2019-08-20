В Череповце мошенники обманывают фотографов, представляясь полицейскими

20.08.2019 [Происшествия]

Новый вид мошенничества выявили в Череповце: злоумышленники представляются полицейскими и обманывают фотографов и визажистов. Специалистов приглашают поработать на награждении сотрудников в городском УМВД и просят перечислить деньги «для активации» подарков. 

Так, вчера в дежурную часть обратилась жительница Череповца с заявлением о хищении денег с ее карты. Она рассказала, что ей на мобильник поступил звонок мужчины, который представился заместителем начальника  УМВД России по Череповцу. Полицейский пригласил девушку, которая работает фотографом, поприсутствовать на мероприятии, где будет проходить награждение сотрудников полиции. 

— После того, как девушка согласилась, мошенник попросил ее перевести денежные средства на указанный им абонентский номер, якобы для активации сотовых телефонов, которые будут дарить полицейским. По окончании мероприятия женщине обещали вернуть потраченные деньги. Девушка, не задумываясь, перевела 4,5 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, это не единственная девушка, к которой обратились мошенники с такой просьбой. Так, одну череповчанку, которая работает визажистом, пригласили для нанесения макияжа сотрудницам полиции. Однако, после того, как злоумышленник попросил перевести деньги, череповчанка от работы отказалась. Другую девушку, работающую фотографом, тоже пригласили в здании городского УМВД и попросили перевести деньги на абонентские номера. Этот фотограф деньги переводить отказалась, но на мероприятие приехала.

Ранее Newsvo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество

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