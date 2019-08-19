В Вологодском районе в двух школах откроют медицинские классы

В Вологодском районе в Сосновской и Новленской школах откроются медицинские классы. Соответствующее соглашение было подписано администрацией муниципалитета и департаментом здравоохранения региона.

«Планируем, что ребят будут учить оказывать первую помощь пострадавшим, преподавать основы медицинской профилактики, на практике показывать работу больниц, поликлиник, ФАПов. Лучшие выпускники смогут получить целевое направление для поступления в вузы от департамента здравоохранения, а затем вернуться на работу в регион» - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Основные цели проекта - популяризация здорового образа жизни, формирование ответственного отношения к здоровью, развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения. Кроме того, таким образом школьников будут мотивировать выбрать профессию, связанную с медициной.

По данным пресс-службы администрации Вологодского района, в этом году 18 из 92 выпускников в муниципалитете решили продолжить обучение в медицинских вузах.

Ранее Newsvo сообщал, что в марте этого года в Вологодском районе воспитанникам детсадов стали ежедневно, в дополнение к основному рациону, давать свежие фрукты и овощи. Акция «Витаминная тарелка» направлена на укрепление иммунитета дошкольников в период подъема заболеваемости ОРВИ.

сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.