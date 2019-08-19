В Вологодском районе в двух школах откроют медицинские классы

19.08.2019 [Общество]

В Вологодском районе в Сосновской и Новленской школах откроются медицинские классы. Соответствующее соглашение было подписано администрацией муниципалитета и департаментом здравоохранения региона.

«Планируем, что ребят будут учить оказывать первую помощь пострадавшим, преподавать основы медицинской профилактики, на практике показывать работу больниц, поликлиник, ФАПов. Лучшие выпускники смогут получить целевое направление для поступления в вузы от департамента здравоохранения, а затем вернуться на работу в регион» - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Основные цели проекта - популяризация здорового образа жизни, формирование ответственного отношения к здоровью, развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения. Кроме того, таким образом школьников будут мотивировать выбрать профессию, связанную с медициной.

По данным пресс-службы администрации Вологодского района, в этом году 18 из 92 выпускников в муниципалитете решили продолжить обучение в медицинских вузах.

Ранее Newsvo сообщал, что в марте этого года в Вологодском районе воспитанникам детсадов стали ежедневно, в дополнение к основному рациону, давать свежие фрукты и овощи. Акция «Витаминная тарелка» направлена на укрепление иммунитета дошкольников в период подъема заболеваемости ОРВИ.

 

 

 

 

сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

 

 

 

Тэги: медицина, здравоохранение, школы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»
Звание «Ветеран труда Вологодской области» можно будет получить уже после выхода на пенсию
В Великом Устюге осудили сотрудника ИК-3, который за взятку обещал заключенному перевод в колонию-поселение
38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей
В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»
Реализация проекта по строительству мусорного полигона под Великим Устюгом приостановлена
В Вологде прошел митинг за честные выборы
Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников
19.08.2019 [Происшествия]

В Череповце пьяные подростки разломали новую детскую площадку на улице Архангельской

358
1
19.08.2019 [Общество]

С вологодского филиала МГЮА пытались взыскать 2,4 млн рублей за дополнительные ремонтные работы

863
1
19.08.2019 [Общество]

Взлетную полосу аэропорта в Великом Устюге обещают заасфальтировать к 1 октября

358
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском районе в двух школах откроют медицинские классы
В Усть-Кубинском районе будут судить бизнесмена, который сжег лесозаготовительную технику партнера
Игра от вологодских разработчиков возглавила топ приложений, в которых россияне проводят много времени
В Череповце пьяные подростки разломали новую детскую площадку на улице Архангельской
Вологодская баскетболистка Лидия Малахова примет участие в молодежном чемпионате Европы
Выставка «Русь расписная» откроется в Череповце 21 августа
В отреставрированном доме Извозчикова в Вологде открылся цветочный магазин
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1380
0
19.08.2019 [БлогоVO]

Великий Устюг. Изразцы

83
0
19.08.2019 [Обзор Прессы]

Вологжане на Ямале добывают газ и готовятся к хоккейным баталиям

89
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика