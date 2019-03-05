В детсадах Вологодского района будут дополнительно давать фрукты и овощи

05.03.2019 [Общество]

В Вологодском районе воспитанникам детсадов ежедневно, в дополнение к основному рациону, будут давать свежие фрукты и овощи. Акция «Витаминная тарелка» направлена на укрепление иммунитета дошкольников в период подъема заболеваемости ОРВИ.

По данным пресс-службы администрации района, в результате полноценные «витаминные тарелки» каждый день будут получать около 3000 детей. На эти цели из районного бюджета выделено порядка одного миллиона рублей.

- Этот вопрос обсуждался с крупными производителями и поставщиками сельхозпродукции. В результате договорились, что «Витаминные тарелки» наших ребят наполним вологодскими овощами и только качественными, проверенными фруктами. Есть их гораздо приятнее, чем глотать пилюли. В перспективе планируем такие акции в периоды подъема простудных заболеваний проводить регулярно, - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, как только позволит погода, к оздоровительным мероприятиям добавится зарядка на свежем воздухе. Такие меры должны значительно снизить заболеваемость среди детей.

Тэги: Витаминная тарелка, детсады

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