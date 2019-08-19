В Череповце пьяные подростки разломали новую детскую площадку на улице Архангельской

В Череповце полиция вычислила трех подростков, разломавших детский городок на улице Архангельской. Инцидент произошел во дворе дома № 17б рано утром 9 августа. Трое молодых парней сломали песочницу за 57 тысяч рублей, закрутили цепи на качелях, сняли сетки с футбольных ворот.

Известно, что всем троим нарушителям по 16 лет. В момент инцидента все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Двое учатся в школе, третий — студент колледжа. На молодых людей составлены протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. На родителей составлены материалы за нарушение комендантского часа их детьми. Документы будут направлены в административную комиссию. Кроме того, в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение по самому факту причинения ущерба. Сумма ущерба устанавливается», — пояснила cherinfo.ru сотрудник пресс-службы управления МВД Екатерина Кубышкина.

Детскую площадку во дворе дома на улице Архангельской в рамках проекта «Народный бюджет — ТОС», она открылась в начале августа. Стоимость объекта — около двух миллионов рублей.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области растет подростковая преступность. За последние полгода в регионе на 25% возросло количество совершенных подростками тяжких преступлений, на 39% стало больше преступлений, совершенных детьми в общественных местах.