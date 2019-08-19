Вологодская баскетболистка Лидия Малахова примет участие в молодежном чемпионате Европы

Вологодская баскетболистка Лидия Малахова в составе сборной России стала победительницей турнира в Латвии.



Женская сборная России, состоящая из игроков не старше 16 лет, в рамках подготовки к юниорскому Чемпионату Европы, приняла участие в турнире в Лиепае (Латвия). Россиянки встречались со сверстницами из Эстонии и Латвии, одержав две победы 83:42 и 78:50 соответственно.



Игрок «Вологды-Чевакаты» Лидия Малахова в этих матчах набрала 2 очка.



Чемпионат Европы среди юниорок (до 16 лет), пройдёт в Македонии с 22 по 30 августа. Соперниками нашей команды на групповом этапе станут сборные Италии, Венгрии и Финляндии.