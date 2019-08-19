Выставка «Русь расписная» откроется в Череповце 21 августа

В историко-краеведческом музее Череповца 21 августа откроется новая выставка «Русь расписная». В экспозиции будут представлены деревянные предметы из фондов музея, украшенные росписями.

— Вы познакомитесь с яркой хохломской росписью, содержательным и лаконичным городецким стилем, многообразием вологодских росписей. Своим изяществом вас несомненно поразят и лаковые миниатюры, выполненные в технике палех и федоскинской росписи! - сообщает группа музея в соцсети.

Выставка откроется в доме № 41 по проспекту Луначарского в 18.30. Стоимость посещения: 120 и 70 рублей (льготный билет).

Ранее Newsvo сообщал, что каждую третью среду месяца любой житель Вологодской области сможет бесплатно посещать Вологодский государственный музей-заповедник, областную картинную галерею, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. В этом месяце свободный вход 21 августа.