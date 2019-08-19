Череповчанина приговорили к 9 годам колонии за убийство брата

19.08.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 46-летнему мужчине, во время ссоры на кухне убившему своего брата. Трагедия произошла в ночь на 12 июня этого года в одной из квартир на проспекте Победы.

- Следствием и судом установлено, что в ночь на 12.06.2019 в квартире на пр. Победы г. Череповца в ходе возникшей ссоры 46-летний обвиняемый кухонным ножом ударил в грудь сводного брата. От причиненного ранения 40-летний потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в лечебное учреждение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Нападавший сам вызвал "скорую" и написал явку с повинной. По ходатайству следователей череповчанин был арестован.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Newsvo сообщал, что 62-летний житель Бабаевского района арестован по подозрению в убийстве сына своей сожительницы. Вечером 10 августа в деревне Подберезка пенсионер выстрелил в него из ружья: мужчина скончался по дороге в больницу.

Тэги: убийство

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