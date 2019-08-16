В Бабаевском районе пенсионер из ружья застрелил сына сожительницы

Житель Бабаевского района подозревается в убийстве сына своей сожительницы. Трагедия произошла вечером 10 августа в деревне Подберезка.

По версии следствия, 62-летний пенсионер поссорился с 50-летним сыном своей сожительницы, который приехал к ним в гости из Ленинградской области.

- Между ними произошла драка, после чего мужчина вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в гостя, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда раненого везли в больницу, он скончался.

Известно, что ранее выстреливший пенсионер уже отбывал наказание за аналогичное преступление. По ходатайству следователей мужчина был заключен под стражу.

Ранее Newsvo сообщал, что в Грязовецком районе один охотник случайно застрелил другого. Трагедия произошла 5 августа в поле вблизи деревни Шильмяшево.