В Бабаевском районе пенсионер из ружья застрелил сына сожительницы

16.08.2019 [Происшествия]

Житель Бабаевского района подозревается в убийстве сына своей сожительницы. Трагедия произошла вечером 10 августа в деревне Подберезка.

По версии следствия,  62-летний пенсионер поссорился с 50-летним сыном своей сожительницы, который приехал к ним в гости из Ленинградской области.

- Между ними произошла драка, после чего мужчина вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в гостя, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда раненого везли в больницу, он скончался. 

Известно, что ранее выстреливший пенсионер уже отбывал наказание за аналогичное преступление. По ходатайству следователей мужчина был заключен под стражу.

Ранее Newsvo сообщал, что в Грязовецком районе один охотник случайно застрелил другого. Трагедия произошла 5 августа в поле вблизи деревни Шильмяшево.

Тэги: убийство, выстрел, оружие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»
В Череповецком районе частная фирма разбирает проданную ей дорогу
Ярославских архитекторов, выступающих за благоустройство набережной Вологды «по бетону», исключили из сообщества «Городские реновации»
«Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
Путина попросили присвоить Вологде статус города исторического наследия
На пожаре в Усть-Кубинском районе погибли четверо взрослых и двое детей
Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников
В Великом Устюге осудили сотрудника ИК-3, который за взятку обещал заключенному перевод в колонию-поселение
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию
14.08.2019 [Общество]

В Вологде собирают подписи «за благоустройство» городской набережной

1131
2
13.08.2019 [Общество]

Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»

6250
16

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд признал незаконным отказ избиркома зарегистрировать Андрея Карягина кандидатом в депутаты гордумы Вологды
В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем «Киа» сбила мотоциклиста
В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей
Жительницу Череповца будут судить за контрабанду из Казахстана «Волшебных бобов» для похудения
В Бабаевском районе пенсионер из ружья застрелил сына сожительницы
В Череповце ВАЗ отбросило на тротуар, по которому шли дети
Солистка группы «Мираж» выступит на концерте в честь юбилея района в Великом Устюге
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1120
0
16.08.2019 [БлогоVO]

«Вологжане активно берут кредиты на подготовку к школе»

493
0
13.08.2019 [Обзор Прессы]

Минобороны требует от жителей села под Северодвинском покинуть его

699
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика