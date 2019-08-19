Взлетную полосу аэропорта в Великом Устюге обещают заасфальтировать к 1 октября

В Великом Устюге продолжается реконструкция аэропорта. По словам представителя подрядчика, уже завершен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на взлетной полосе.

«10 августа смонтирован асфальтобетонный завод, ведутся пуско-наладочные работы. Через неделю-две готовы начать производство и укладку нижнего слоя полосы, гарантированная мощность для наших климатических условий – 100 тонн в час, - прокомментировал ход работ подрядчик, директор ООО «СВДом» Александр Трескин. - Таким образом, к 1 октября будет заасфальтировано 1300 метров существующей полосы в один слой. Укладка второго слоя и асфальтирование дополнительных 500 метров будет выполнено в следующем году».

Как ранее сообщал Newsvo, аэропорт в Великом Устюге закрылся на реконструкцию в январе 2019 года. Госконтракт по реконструкции аэропорта стоимостью 1,122 млрд. рублей был подписан в конце ноября с ЗАО «Горстройзаказчик».

В рамках работ планируется удлинить полосу до до 1799 метров, после этого там смогут приземляться самолеты L-410, Saab – 2000, SRJ-200 вместимостью до 50 человек и «Сухой Суперджет 100» вместимостью до 90 человек.

Кроме проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы в рамках реализации второго этапа проекта планируется за счет областного бюджета провести ремонт самого здания аэровокзала, построить аварийно-спасательную станцию, а также другие технические объекты. Работы по созданию современной инфраструктуры начнутся в следующем году. Дата сдачи объекта – 20 августа 2020 года.

Сообщалось, что у подрядчика, занимающегося реконструкцией аэропорта, в июне этого года украли 350 литров дизельного топлива. Злоумышленник принес алкоголь сторожу, и пока тот распивал его в своем вагончике, вместе с приятелями вынес горючее за пределы аэропорта.