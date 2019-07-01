В Великом Устюге у подрядчика, реконструирующего аэропорт, украли 350 литров топлива

В Великом Устюге у подрядчика, занимающегося реконструкцией аэропорта, украли 350 литров дизельного топлива. Злоумышленник принес алкоголь сторожу, и пока тот распивал его в своем вагончике, вместе с приятелями вынес горючее за пределы аэропорта.

В транспортную полицию обратился мастер фирмы, занимающейся реконструкцией аэропорта «Великий Устюг». Мужчина рассказал, что с грузовиков, используемых в проведении работ, неизвестные ночью слили более 350 литров топлива. Сумма ущерба составила около 17 тыс. рублей.

Полицейские вычислили двух причастных к краже лиц. Один из них – 54-летний сторож, дежуривший в ночь совершения хищения топлива. В обязанности мужчины входила охрана имущества подрядчика, а именно грузовиков и стационарных бочек с дизельным топливом. Незадолго до кражи к сторожу обратился его знакомый и попросил пропустить его на территорию аэропорта, чтобы он мог слить горючее. Сторож дал свое согласие и тем самым совершил пособничество в краже.

- В ночь совершения противоправного деяния сторож находился на своем рабочем месте, в вагончике, и распивал спиртные напитки, которые ему передали злоумышленники. Он не обращал внимание, как с автотехники организации, им охранявшейся, его знакомым и двумя неизвестными лицами в 50-литровые канистры сливается топливо и выносится за пределы аэропорта. Он осознавал, что совершается кража группой лиц, и он сам является непосредственным участником, однако легкомысленно надеялся, что никто ни о чем не узнает, - сообщает Котласский линейный отдел МВД России на транспорте.

В отношении сторожа и его 29-летнего знакомого, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – (кража).

Как ранее сообщал Newsvo, госконтракт по реконструкции аэропорта стоимостью 1,122 млрд. рублей был подписан в конце ноября 2018 года с ЗАО «Горстройзаказчик». Проект, призванный создать современный аэропортовый комплекс, способный принимать среднемагистральные самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, разделен на два этапа.

Первый предполагает удлинение взлетно-посадочной полосы до 1800 метров и ее расширение до 40 метров, а также устройство рулежной дорожки, реконструкцию мест стоянок воздушных судов, замену светосигнального оборудования и установку автоматического радиопеленгатора.

Следующим этапом будут проведены работы по реконструкции аэровокзала. Речь идет о капитальном ремонте здания, замене всех инженерных коммуникаций, теплового узла, оконных и дверных блоков, кровле, а также о перепланировке. Работы второго этапа должны начаться уже в августе.