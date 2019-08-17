Жительница Тарногского района перевела 56 тысяч рублей экстрасенсам, предлагавшим лечение по телефону

17.08.2019 [Происшествия]

Жительница Тарногского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. За три месяца она перевела 56 тысяч рублей экстрасенсам, которые обещали дистанционно помочь ей поправить здоровье.

Женщина рассказала полицейским, что увидела рекламу об оказании помощи в лечении различных болезней. Тарногжанка позвонила по указанному номеру телефона, с ней общались мужчина и женщина. Собеседники предложили ей пройти дистанционные курсы психологической помощи.

- За три месяца телефонного общения женщина перевела за данные курсы 56 тысяч рублей. Не испытав никакого улучшения самочувствия, она прекратила дальнейшее общение. Через некоторое время женщина увидела вновь рекламу, но только уже об оказании юридических услуг. Обратившись за помощью, она хотела вернуть потраченные ей деньги за дистанционные курсы психологической помощи, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Когда юристы помочь женщине не смогли, она решила обратиться в полицию. 

По данным пресс-службы УМВД, только за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 11 заявлений  о различных видах хищений денег с банковских карт путем обмана. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 890 тысяч рублей.

Ранее Newsvo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество

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