Звание «Ветеран труда Вологодской области» можно будет получить уже после выхода на пенсию

16.08.2019 [Общество]

В Вологодской области упростят процедуру получения грамоты губернатора области, которая дает право на присвоение звания «Ветеран труда Вологодской области». Если раньше это звание присваивалось только тем, кто готовится выйти на пенсию, то теперь его смогут получить и те, кто уже давно является пенсионером.

Об этом говорили на встрече губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и уполномоченный по правам пенсионеров и ветеранов в регионе Иван Поздняков. Звание "Ветеран труда Вологодской области" позволяет пользоваться рядом региональных льгот, в том числе, по оплате коммунальных услуг и единовременным денежным компенсациям.

«Особенно важно, на мой взгляд, распространить эти меры на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но при этом продолжает активно участвовать в общественной жизни, деятельности ветеранских организаций и муниципалитетов», - считает Иван Поздняков.

Олег Кувшинников поддержал инициативу уполномоченного и предложил  дать право всем муниципальным и региональным ветеранским организациям, а также органам местного самоуправления ходатайствовать перед главой региона о награждении почетной грамотой губернатора наиболее отличившихся ветеранов. Это будут те, кто имеет активную жизненную позицию, помогают в патриотическом воспитании молодежи, участвуют в работе общественных организаций. После рассмотрения этих ходатайств ветераны, при наличии у них трудового стажа, смогут получить грамоту губернатора, а затем звание «Ветеран труда Вологодской области».

На встрече Иван Поздняков также поднял проблему оказания медицинской помощи пожилым людям из отдаленных населенных пунктов области. Очень часто для них добраться до крупного города - проблема. Губернатор предложил использовать для доставки ветеранов в лечебные учреждения Вологды, Череповца и Великого Устюга автобусы, которые весной получили администрации всех районов области.  Вечером автобус будет увозить людей обратно.

По инициативе уполномоченного также предполагается расширить перечень категорий населения, получающих в рамках областного закона бесплатную юридическую помощь. Туда будут включены ветераны труда Вологодской области и ветераны боевых действий.

Ранее Newsvo сообщал, что новая должность уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов появилась в правительстве Вологодской области летом 2019 года. Им стал бывший заместитель губернатора Иван Поздняков.

17 июня на оперативном совещании в правительстве области глава региона Олег Кувшинников вручил Ивану Позднякову удостоверение уполномоченного. Губернатор отметил, что новому омбудсмену предстоит взять на себя решение большого количества вопросов и проблем, с которыми ветераны обращаются в разные инстанции.

Тэги: ветераны

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