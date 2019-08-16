В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем «Киа» сбила мотоциклиста

В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем иномарки проехала на "красный" и сбила мотоциклиста. ДТП произошло вчера, 15 августа, в 15.30 на проспекте Победы у дома №32.

Череповчанка, управляя "Киа Рио", выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мотоциклом "Кавасаки". В результате столкновения 26-летний мотоциклист доставлен в больницу с переломами трех ребер, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Ранее Newsvo писал, что 5 августа в Устюженском районе произошло ДТП с двумя погибшими: иномарка под управлением 80-летнего мужчины съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.