В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем «Киа» сбила мотоциклиста

16.08.2019 [Происшествия]
В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем «Киа» сбила мотоциклиста

В Череповце 74-летняя пенсионерка за рулем иномарки проехала на "красный" и сбила мотоциклиста. ДТП произошло вчера, 15 августа, в 15.30 на проспекте Победы у дома №32.

Череповчанка, управляя "Киа Рио", выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мотоциклом "Кавасаки". В результате столкновения 26-летний мотоциклист доставлен в больницу с переломами трех ребер, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Ранее Newsvo писал, что 5 августа в Устюженском районе  произошло ДТП с двумя погибшими: иномарка под управлением 80-летнего мужчины съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Тэги: ДТП, пострадавший
Фото отделения ГИБДД по Череповцу

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