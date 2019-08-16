В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей

В Вологде 31-летнего мужчину, адвоката, члена адвокатской палаты области, подозревают в покушении на мошенничество Его задержали в момент получения взятки за незаконные действия.

- По версии следствия, в апреле 2019 года в Вологде к подозреваемому, обратился мужчина, в отношении которого полиция проводила проверку по сообщению о мошенничестве. Адвокат потребовал передать ему 1 млн рублей за решение вопросов по прекращению проверки, не имея возможности оказывать влияния на действия и решения сотрудников правоохранительных органов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В момент передачи денег незаконные действия адвоката были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30-ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал Newsvo, в мае этого года в Вологде задержали юриста Алексея Федотова и еще четверых человек. Следователи подозревают их в фальсификации доказательств по делу о хищении арестованных приставами автобусов ООО «Трансойл».