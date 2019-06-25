Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков

25.06.2019 [Общество]

В Вологде суд продлил срок содержания под стражей юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков и препятствии следствию.

- 24 июня 2019 года, в связи с продлением срока предварительного следствия, Вологодский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Алексею Федотову, подозреваемому в участии в фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению производства предварительного расследования по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 2 ст. 294 УК РФ), - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, Федотова и еще четверых человек задержали в Вологде в мае этого года. Следователи подозревают их в фальсификации доказательств по делу о хищении  арестованных приставами автобусов ООО «Трансойл». 

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено полицией в ноябре 2018 года. Конкурсный управляющий ликвидируемого ООО «Трансойл» сообщил правоохранителям о хищении шести автобусов предприятия. Выяснилось, что на арестованную технику двое приставов отдела УФССП по Вологодскому району подготовили поддельные документы о снятии ареста. Автобусы стоимостью 24,8 млн. рублей незаконно продали на металлобазу за 3,2 млн. рублей. Приставы подозреваются в том, что полученные деньги они разделили между собой и двумя своими сообщниками, которые помогли продать автобусы.  

Шесть похищенных автобусов в разукомплектованном состоянии были обнаружены полицейскими на металлобазе и стали вещдоками по делу о совершенном мошенничестве. 

По версии следствия, в январе 2019 года адвокат одного из фигурантов дела о мошенничестве вступил в сговор со своим подзащитным и другим подозреваемым по делу, а также с коллегой-адвокатом и еще одним своим знакомым. Вместе они подозреваются в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении – уничтожении трех из шести автобусов «Трансойла», являющихся вещдоками по делу.

Как сообщало СУ CК РФ по Вологодской области, двое задержанных являются действующим и бывшим адвокатами. Первый - это Роман Бритвин, второй - Алексей Федотов. Согласно информации на сайте Адвокатской палаты Вологодской области, Алексей Витальевич Федотов принял присягу адвоката 14 марта 2017 года. Сейчас его фамилии в списке адвокатских кабинетов уже нет.

Напомним, что Виталий Федотов ранее был главой УМВД по Вологодской области. Сейчас он является директором Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Согласно информации на сайте МГЮА, 27 апреля 2019 года адвокат Роман Бритвин давал в вузе мастер-класс «Тактика и методика выступления в суде».

 

 

Срок содержания под стражей продлен по 26 августа 2019 года включительно.

Тэги: арест, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
24.06.2019 [Происшествия]

19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка

4055
0
25.06.2019 [Обзор Прессы]

Молодой человек показал, как утонула его девушка, спасая детей

650
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У школы №33 в Вологде в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» оборудуют площадку с элементами воркаута
Глава Минпромторга России останавливался в Шанхае в гостинице за 1,4 млн рублей в сутки
Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков
Двух пьяных мужчин, пытавшихся ночью забраться в женское общежитие, задержали в Вологде
Восемь аппаратов кардиотокографии закупят в 2019 году в Вологодский областной роддом
В Череповце 39-летняя женщина погибла во время пожара в комнате пятиэтажки
Авиапредприятие «Северсталь» с 8 июля прекратит рейсы из Череповца в Батуми
 


20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

10625
0
24.06.2019 [БлогоVO]

«На испуг»

568
0
25.06.2019 [Обзор Прессы]

Запрет полетов в Грузию: напугать грузин, наказав своих

580
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика