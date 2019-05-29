В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве

29.05.2019 [Происшествия]

Пятерых человек, включая двух юристов, задержали вчера в Вологде. Следователи подозревают их в фальсификации доказательств по делу о хищении путем обмана арестованных приставами автобусов ООО «Трансойл». Уголовные дела также возбуждены в отношении двух приставов, которые подготовили поддельные документы.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено полицией в ноябре 2018 года. Конкурсный управляющий ликвидируемого ООО «Трансойл» сообщил правоохранителям о хищении шести автобусов предприятия. Выяснилось, что на арестованную технику двое приставов отдела УФССП по Вологодскому району подготовили поддельные документы о снятии ареста. Автобусы стоимостью 24,8 млн. рублей незаконно продали на металлобазу за 3,2 млн. рублей. Полученные деньги двое приставов разделили между собой и двумя своими сообщниками, которые помогли продать автобусы.  

Шесть похищенных автобусов в разукомплектованном состоянии были обнаружены полицейскими на металлобазе и стали вещдоками по делу о совершенном мошенничестве. Кроме того, в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Вологодскому району и судебного пристава-исполнителя (по розыску) того же отдела были возбуждены также дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в январе 2019 года адвокат одного из фигурантов дела о мошенничестве вступил в сговор со своим подзащитным и другим подозреваемым по делу, а также с коллегой-адвокатом и еще одним своим знакомым. Вместе они совершили фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении – уничтожили три из шести автобусов «Трансойла», являющихся вещдоками по делу.

«Целью их было уничтожить вещественные доказательства по делу, чтобы невозможно было ничего доказать. Они организовали распилку, разрезку этих автобусов на металлолом, на запчасти, форсировали реализацию этих остатков», - пояснила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Летенкова.

Разборка помешала дальнейшей идентификации машин, объективному определению их стоимости, воспрепятствовала всестороннему, полному и объективному расследованию по делу.

В зависимости от роли в отношении каждого из фигурантов фальсификации возбуждены дела по ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ.

- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности, расследование продолжается, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: фальсификация, приставы, поддельные документы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
Из администрации Вологды уволили сотрудника, подготовившего в мае ответ об «отсутствии снежных валов»
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей
Советник мэра Алексей Комов: «Вологда — город Пьеро, ходящих мимо друг друга.  А я вот Арлекин приехал»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
Причал для катеров на Пречистенской набережной в Вологде установили без разрешения департамента
28.05.2019 [Общество]

В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

1259
2
28.05.2019 [Общество]

Собственником участка с незаконной свалкой на улице Ленинградской в Вологде оказалась администрация города

1468
1
28.05.2019 [Общество]

Корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде за 34 млн рублей выполнит фирма "Фундаментстрой"

2089
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин Юрий Грошников стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу
Загранпаспорт в Вологде можно получить в субботу или вечером в будний день
В Вологде обещают построить новый корпус поликлиники №4
В Харовском районе в придорожной канаве нашли древнего каменного идола
В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве
Инвестиции уходят в онлайн: глава «БКС Премьер» о новых возможностях фондового рынка
Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры
 


27.05.2019 [Общество]

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу

46791
0
29.05.2019 [БлогоVO]

На последнем звонке, на выпускном — концентрация добродушного лукавства

362
0
23.05.2019 [Обзор Прессы]

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

999
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика