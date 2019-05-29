В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве

Пятерых человек, включая двух юристов, задержали вчера в Вологде. Следователи подозревают их в фальсификации доказательств по делу о хищении путем обмана арестованных приставами автобусов ООО «Трансойл». Уголовные дела также возбуждены в отношении двух приставов, которые подготовили поддельные документы.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено полицией в ноябре 2018 года. Конкурсный управляющий ликвидируемого ООО «Трансойл» сообщил правоохранителям о хищении шести автобусов предприятия. Выяснилось, что на арестованную технику двое приставов отдела УФССП по Вологодскому району подготовили поддельные документы о снятии ареста. Автобусы стоимостью 24,8 млн. рублей незаконно продали на металлобазу за 3,2 млн. рублей. Полученные деньги двое приставов разделили между собой и двумя своими сообщниками, которые помогли продать автобусы.

Шесть похищенных автобусов в разукомплектованном состоянии были обнаружены полицейскими на металлобазе и стали вещдоками по делу о совершенном мошенничестве. Кроме того, в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Вологодскому району и судебного пристава-исполнителя (по розыску) того же отдела были возбуждены также дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в январе 2019 года адвокат одного из фигурантов дела о мошенничестве вступил в сговор со своим подзащитным и другим подозреваемым по делу, а также с коллегой-адвокатом и еще одним своим знакомым. Вместе они совершили фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении – уничтожили три из шести автобусов «Трансойла», являющихся вещдоками по делу.

«Целью их было уничтожить вещественные доказательства по делу, чтобы невозможно было ничего доказать. Они организовали распилку, разрезку этих автобусов на металлолом, на запчасти, форсировали реализацию этих остатков», - пояснила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Летенкова.

Разборка помешала дальнейшей идентификации машин, объективному определению их стоимости, воспрепятствовала всестороннему, полному и объективному расследованию по делу.

В зависимости от роли в отношении каждого из фигурантов фальсификации возбуждены дела по ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ.