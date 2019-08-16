Жительницу Череповца будут судить за контрабанду из Казахстана «Волшебных бобов» для похудения

Жительницу Череповца будут судить за контрабанду, незаконное хранение и сбыт «Волшебных бобов» для похудения из Казахстана. Девушка организовала поставку двух крупных партий таблеток с сильнодействующим сибутрамином.

По версии следствия, в январе 2019 года череповчанка через интернет связалась в Казахстане с неизвестным, который помог ей организовать контрабанду таблеток, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество - сибутрамин. Позднее в течении четырех месяцев им вдвоем удалось организовать незаконную доставку в Череповец двух крупных партий таблеток. "Волшебные бобы" доставлялись в Вологодскую область транспортной компанией.

Объявления о продаже препарата для похудения девушка размещала в соцсетях с фейковых страниц. Покупатели забирали "Волшебные бобы" в торговом центре, на одном из отделов, в котором работала обвиняемая.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий после очередного сбыта сильнодействующих веществ она была задержана сотрудниками полиции. В отношении обвиняемой следственными органами избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Уголовное дело, возбужденное в отношении девушки, в данный момент направлено в суд. Одну из ее покупательниц, перепродававшую товар, уже осудили.

Как ранее сообщал Newsvo, 28-летняя девушка приобретала у поставщика «Волшебные бобы» за 1500 рублей, а сама продавала их за 2000 рублей. В итоге девушке было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По данным из открытых источников, в составе «Волшебных бобов» нашли сибутрамин, который подавляет аппетит. С 24 января 2008 года это вещество входит в утверждённый правительством России список сильнодействующих препаратов. Это означает, что продажа лекарств, содержащих сибутрамин, разрешена только в аптеках, по рецепту особой формы.

Прием сибутрамина опасен побочными реакциями в отношении сердечно-сосудистой и нервной систем.