Череповчанку осудили за продажу «Волшебных бобов» для похудения

В Череповце приговорили к условному сроку 28-летнюю девушку, продававшую в городе «Волшебные бобы» для похудения. Ее признали виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ.

Как установлено судом, 12 апреля череповчанка купила таблетки-капсулы для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество, с рук в одном из торговых центров. Часть таблеток 15 апреля были куплены у нее за 4 000 рублей сотрудниками полиции в ходе «проверочной закупки». Оставшуюся часть позднее изъяли в квартире девушки.

Следователям девушка пояснила, что зарабатывает на жизнь, продавая одежду и вещи в соцсети. В начале 2018 года к ней домой пришла одна из покупательниц, и у нее подсудимая увидела коробку с надписью «Волшебные бобы», в которой находились таблетки для быстрого похудения. Покупательница дала номер телефона продавца «бобов». Череповчанка сначала купила таблетки для своей подруги, а когда они действительно помогли той похудеть, решила заняться их продажей, для чего разместила объявления «Вконтакте». У поставщика она покупала «Волшебные бобы» за 1500 рублей, а сама продавала их за 2000 рублей. Последнее время в месяц она продавала от 10 до 20 коробок.

— Покупателями были девушки из Череповца, Вологды и Шекснинского района. Вину в сбыте таблеток «Волшебные бобы» признает, в содеянном раскаивается. Знала, что в данных таблетках содержится вещество, запрещенное к обороту на территории РФ, на преступление ее толкнуло трудное материальное положение, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге девушке было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

По данным из открытых источников, в составе «Волшебных бобов» нашли сибутрамин, который подавляет аппетит. С 24 января 2008 года это вещество входит в утверждённый правительством России список сильнодействующих препаратов. Это означает, что продажа лекарств, содержащих сибутрамин, разрешена только в аптеках, по рецепту особой формы.

Прием сибутрамина опасен побочными реакциями в отношении сердечно-сосудистой и нервной систем.