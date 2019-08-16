Солистка группы «Мираж» выступит на концерте в честь юбилея района в Великом Устюге

Солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина выступит в Великом Устюге 17 августа на концерте в честь 95-летия района. Праздничные мероприятия развернутся в субботу сразу на нескольких площадках.

В 10 часов утра в Парке культуры и отдыха имени Булдакова, а также на Советском проспекте стартует «Великоустюгская ярмарка». Местные огородники и сельхозпроизводители представят покупателям свои товары. В это же время на площади Славы начнется празднование Дня физкультурника: там пройдут мастер – классы и квесты. На стадионе «Спартак» пройдет футбольный матч «Звезды минувших лет» с участием спортсменов-ветеранов района. Для детей Парке культуры и отдыха в 11.00 начнется танцевально-игровая программа.

На площади Славы в 15 часов стартует театрализованная праздничная программа «Малая моя родина», в рамках которой пройдет презентация сельских поселений Великоустюгского района.

- Из представления зрители узнают истории появления деревень, о судьбах земляков, внесших значительный вклад в развитие родной земли, - сообщает газета Великоустюгского района «Советская мысль».

В 17 часов на площади начнется заключительный гала-концерт «С любовью к вам!» с участием лучших артистов и творческих коллективов Великоустюгского района. В 18 часов там состоится церемония награждения жителей района, внесших значительный вклад в развитие родной земли. Для устюжан и гостей города выступят артисты вокального ансамбля «Сорока» из Великого Новгорода.

Завершится праздник шоу «Музыка нас связала», которое стартует на главной сцене Великого Устюга в 20 часов. Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина исполнит для зрителей такие хиты как «Новый герой», «Музыка нас связала», «Звезды нас ждут» и другие песни.

Ранее Newsvo сообщал, что 22 августа в Вологде, а 23-го - в Череповце выступит "Хор Турецкого". На эти два концерта потратят 11 млн рублей из бюджета области.