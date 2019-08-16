Проект Некрасовского моста в Вологде отправят на госэкспертизу в начале сентября

Обновленный проект моста в створе улицы Некрасова представили накануне в Вологде. Если раньше сооружение сразу планировали сделать четырехполосным, то теперь его возведение разделили на этапы.

Первый этап предполагает строительство мостового перехода в две полосы, а также двухполосной дороги до Белозерской развязки. Второй этап -возведение еще двух полос, которые также будут продлены до Белозерского шоссе.

- По первоначальному проекту пролетное строение моста было единым, сейчас оно состоит из двух частей по две полосы. Если финансирование будет выделено в полном объеме, то мост будет четырехполосным. Если по заключению экспертов, занимавшихся созданием Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), будет достаточно двухполосного исполнения, мы реализуем проект на две полосы, - цитирует пресс-служба администрации Вологды слова мэра Сергея Воропанова.

Новый мост длиной 242 метра соединит улицу Некрасова от перекрестка с улицей Чернышевского до транспортной развязки. У него будет пять пролетов: три металлических и два железобетонных.

- Работы по корректировке проекта сейчас на стадии завершения. В начале сентября мы планируем представить его на государственную экспертизу, - рассказал генеральный директор ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ» Михаил Зайцев.

В городской администрации отмечают, что Некрасовский мост станет одним из элементов малого транспортного кольца в Вологде. По словам и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского, оно позволит увезти из центра основные транспортные потоки, которые идут через два моста через реку (мост 800-летия и Октябрьский) и два моста через ж/д пути города. Малое транспортное кольцо, помимо будущего Некрасовского моста, будет включать в себя еще один новый мост - в створе Флотского переулка.

«После встречи президента с губернатором поставлена задача по малому транспортному кольцу. Поэтому даю поручение разбить этот объект на составляющие - два моста и дороги - и посмотреть, где нет проектно-сметной документации, где она есть, но ее необходимо актуализировать. Таким образом мы сформируем программу по строительству малого транспортного кольца», - подвел итоги рабочей встречи Сергей Воропанов.

Ранее Newsvo сообщал, что госконтракт на корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде подписали с ООО "Фундаментстрой" из Санкт-Петербурга. Фирма стала единственным участником конкурса по поиску подрядчика и предложила цену в 34 млн рублей (начальная цена контракта - 35 млн рублей).

В документации госзакупки указано, что корректировку подрядчик должен выполнить по 31 октября 2019 года (с учетом получения положительного заключения экспертизы проекта, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости).