Пятеро череповчан организовали сеть незаконных игорных клубов в Вологодской области

В Вологодской области задержаны пять человек, подозреваемых в незаконной организации азартных игр в Череповце, Великом Устюге, Устюжне и Кадуе. Известно также, что «филиал» игорных клубов работал в соседней Новгородской области.

В совершении преступления подозреваются пятеро жителей Череповца в возрасте от 31 до 44 лет (четверо мужчин и одна женщина), сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

По версии следствия, в период с октября 2016 года по октябрь 2018 года они, а также житель Новгородской области, организовали проведение азартных игр с использованием компьютерной техники по различным адресам в Череповце, Великом Устюге, Устюжне, Кадуе, а также в Новгородской области. Общую сумму их незаконного дохода оценили в 65 млн рублей.

Незаконную игорную деятельность пресекли еще в конце прошлого года, было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого специалисты вычислили сначала двоих подозреваемых, а потом остальных, включая фигуранта в Новгородской области.

Ранее Newsvo уже писал о расследовании этого дела. В июле глава СУ СК РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко на коллегии сообщил, что у обвиняемых во время обысков были изъяты наличные деньги на общую сумму около 5 млн рублей, 20 наименований ювелирных изделий и драгоценных камней. Кроме того, у одного из мужчин нашли около 700 монет, начиная от испанских дублонов XVI века и заканчивая редкими монетами времен СССР.