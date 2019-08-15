В Вологде 17 августа пройдет лекция для наблюдателей на выборах

15.08.2019 [Общество]

Движение «Вместе» 17 августа проведет в Вологде тренинг по наблюдению на выборах. Занятие состоится в офисе организации на Чернышевского 76.

— На лекции разберём: почему нужно наблюдать; как проходит день наблюдателя; какие есть виды фальсификаций и как с ними бороться, — сообщает группа движения в соцсети.

Начало в 13.00. Вход свободный, но необходимо пройти процедуру предварительной регистрации, заполнив форму.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы. Горожане уже сейчас могут узнать адрес своего избирательного участка на сайте администрации.

Тэги: выборы 2019

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