Жители Вологды могут узнать адрес своего избирательного участка на сайте городской администрации

Сервис «Узнай, где голосуешь» заработал на сайте администрации Вологды. Он позволяет узнать адрес избирательного участка, на котором будет проходить голосование 8 сентября.

В специальное окно необходимо вписать адрес места регистрации в Вологде. Программа выдаст номер одномандатного избирательного округа, номер и адрес счетного участка.

- На карте можно будет увидеть, где именно находится счетный участок. В день выборов 8 сентября он будут работать с 8 до 20 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Информацию об избирательных участках также можно будет узнать на горячей линии.



С 12 августа по телефону: 72-11-71 по будням будут приниматься звонки с 10 до 12 и с 14 до 16.00. Время работы 7 сентября: с 10.00 до 16.00, а 8 сентября: с 8.00 до 20.00.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы.

Вологжане, которые не хотят, чтобы на выборах победили кандидаты от "Единой России", могут зарегистрироваться на сайте "Умное голосование". Суть этого проекта Алексея Навального в том, что для выборов во всех регионах России будет "просчитан" кандидат, который сможет обойти соперника-единоросса, если за него отдадут достаточное количество голосов. До сих пор одной из проблем на выборах было то, что избиратели, не желающие победы единороссов, отдавали голоса за разных кандидатов, и из-за этого большинство все равно было у "Единой России". Цель "Умного голосования" - разрушить монополию этой партии, поддержав самых сильных кандидатов, кроме единороссов.