Жители Вологды могут узнать адрес своего избирательного участка на сайте городской администрации

08.08.2019 [Общество]

Сервис «Узнай, где голосуешь» заработал на сайте администрации Вологды. Он позволяет узнать адрес избирательного участка, на котором будет проходить голосование 8 сентября.

В специальное окно необходимо вписать адрес места регистрации в Вологде. Программа выдаст номер одномандатного избирательного округа, номер и адрес счетного участка.

- На карте можно будет увидеть, где именно находится счетный участок. В день выборов 8 сентября он будут работать с 8 до 20 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Информацию об избирательных участках также можно будет узнать на горячей линии.

С 12 августа по телефону: 72-11-71 по будням будут приниматься звонки с 10 до 12 и с 14 до 16.00. Время работы 7 сентября: с 10.00 до 16.00, а 8 сентября: с 8.00 до 20.00.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы.

Вологжане, которые не хотят, чтобы на выборах победили кандидаты от "Единой России", могут зарегистрироваться на сайте "Умное голосование".  Суть этого проекта Алексея Навального в том, что для выборов во всех регионах России будет "просчитан" кандидат, который сможет обойти соперника-единоросса, если за него отдадут достаточное количество голосов. До сих пор одной из проблем на выборах было то, что избиратели, не желающие победы единороссов, отдавали голоса за разных кандидатов, и из-за этого большинство все равно было у "Единой России". Цель "Умного голосования" - разрушить монополию этой партии, поддержав самых сильных кандидатов, кроме единороссов.

Тэги: выборы 2019

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
«Вологодская ягода» запустила процедуру своей ликвидации
«Муниципальная стража» начала свою работу в Вологодском районе
Житель Грязовецкого района во время охоты на кабана случайно застрелил человека
«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"
Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами
Воркшоу и воршоп: в Вологде обсудили судьбу городской набережной 
Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта
08.08.2019 [Общество]

Огромные вывески на здании МГЮА в центре Вологды согласовали городские власти

424
0
07.08.2019 [Политика]

В Вологде справедливоросс «передумал» снимать с выборов кандидата в депутаты гордумы от «Единой России»

1263
1
05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

2350
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд обязал департамент здравоохранения области выплатить компенсацию за не выданное вовремя лекарство
Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Череповца
В Череповце уходит в отставку глава городского транспортного предприятия Сергей Орлов
Огромные вывески на здании МГЮА в центре Вологды согласовали городские власти
В Вологде обновят ливневку на улице Челюскинцев
Областному военкомату удалось избежать штрафа в 100 000 рублей за нарушение требований об охране казарм XIX века
Жители Вологды могут узнать адрес своего избирательного участка на сайте городской администрации
 


05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

2350
0
08.08.2019 [БлогоVO]

Знаете, что это за валуны? Это историческая дренажная система

324
0
07.08.2019 [Обзор Прессы]

Чудеса случаются

489
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика