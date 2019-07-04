Умное голосование: вологжанам подскажут, какого кандидата выбрать, чтобы победить «Единую Россию»

04.07.2019 [Политика]

8 сентября в Вологде пройдут выборы в гордуму, в области - выборы губернатора, а в Грязовецком, Тотемском и Междуреченском районах - дополнительные выборы депутата ЗСО. Вологжане, которые не хотят, чтобы победили кандидаты от "Единой России", могут зарегистрироваться на сайте "Умное голосование"

Суть этого проекта Алексея Навального в том, что для выборов во всех регионах России будет "просчитан" кандидат, который сможет обойти соперника-единоросса, если за него отдадут достаточное количество голосов. До сих пор одной из проблем на выборах было то, что избиратели, не желающие победы единороссов, отдавали голоса за разных кандидатов, и из-за этого большинство все равно было у "Единой России". Цель "Умного голосования" - разрушить монополию этой партии, поддержав самых сильных кандидатов, кроме единороссов.

Чтобы воспользоваться этой стратегией, избиратели пишут на сайте "Умного голосования" свой адрес (только дом), оставляют свой мейл, а команда Навального, используя прошлые результаты и социологию, определит кандидата, у которого есть шансы обойти соперника-единоросса. При этом он может оказаться из любой партии.

- Как мы выберем, за кого голосовать? Просто: посмотрим результаты предыдущих выборов и текущие социологические опросы. Очень может быть, что этот кандидат не будет вашим и он вам не нравится. Тогда подумайте о том, что «Единая Россия» вам нравится ещё меньше. Либо мы все вместе голосуем за одного кандидата, либо снова дарим победу единороссу, - объясняют организаторы "Умного голосования". - Мы всё выясним и посчитаем, а перед выборами пришлём вам рекомендацию, как проголосовать, чтобы ваш голос на что-то влиял.

Добавим, что на время избирательной кампании в Мосгордуму из столицы пропала «Единая Россия». Даже кандидаты, которые не боятся называть себя единороссами, предпочитают идти на выборы в качестве самовыдвиженцев. Так власти хотят перехитрить избирателя, который с прошлого лета регулярно отказывает в доверии «Единой России» из-за пенсионной реформы. Корреспонденты «Новой газеты» поговорили с несколькими провластными кандидатами чтобы понять, как они сами объясняют свою мимикрию под независимых самовыдвиженцев.

Тэги: выборы

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