Суд обязал фирму выплатить 22 млн рублей за незаконно вырубленный в Шекснинском районе лес

15.08.2019 [Общество]
Суд обязал фирму выплатить 22 млн рублей за незаконно вырубленный в Шекснинском районе лес

Суд обязал фирму, незаконно вырубившую лес в Сиземском сельском поселении Шекснинского района, выплатить 22 млн рублей нанесенного природе ущерба. Речь идет о вырубках в водоохранной зоне реки Лапсарь и вблизи деревни Починок Сиземского сельского поселения.

Ранее Newsvo сообщал, что жители Сизьмы бьют тревогу по поводу вырубок еще с 2016 (!) года. Они направили письмо президенту Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, в котором описали масштаб уничтожения леса возле своего села. 

Текст письма опубликован на лесном форуме Гринписа, оно было написано 5 сентября 2018 года (ред. — текст письма целиком см. в галерее).

— Основное природное богатство нашей местности — лес. Площадь сельской подскотины (так мы называем близлежащий лесной массив) составляет около 200 га. В ней произрастают в основном хвойные деревья. Издревле там выделялись населению делянки заготовки древесины для ремонта домов, производился выпас скота, а также собирали грибы и ягоды. Лес всегда оберегался, без разрешения никто не мог вырубить и одной деловой елки. Но за последние два десятка лет уход и контроль за лесом ослабел, что привело к ухудшению его состояния. Мы надеялись, что будут приняты необходимые решения по организации лесоустройства и порядок будет наведен. Но вместо этого в августе–сентябре 2016 года в сиземскую подскотину заехала комплексная механизированная колонна лесозаготовителей и за две недели вырубила лес с деловой древесиной на площади 46 га, — пишут жители Сизьмы. 

Природоохранная прокуратура выехала на место с проверкой и обнаружила нарушения: лес вырубался на землях сельхозназначения и в водоохранной зоне реки.

— По результатам проверки установлено, что ООО «Инвест-плюс» и физическим лицом незаконно вырублено более 12 тысяч деревьев породы сосна, ель, береза и осина, ущерб составил более 15 млн. рублей. Кроме того, ущерб от размещения порубочных остатков в водоохранной зоне реки составил более 7 млн. рублей, — сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

Отметим, что по факту вырубок в 2016 году возбуждалось уголовное дело, но в декабре 2018 года его закрыли «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

В апреле 2019 года природоохранный прокурор подал в суд иск с требованием обязать виновных в незаконной рубке выплатить ущерб.  В июле Вологодским городским судом этот иск был удовлетворен,  ответчиков в солидарном порядке обязали выплатить ущерб в сумме более 22 млн рублей в пользу бюджета Шекснинского муниципального района. На ответчиков также возложена обязанность ликвидировать захламление порубочными остатками.

 

 

Тэги: черные лесорубы, вырубка деревьев
Фото Череповецкой природоохранной прокуратуры

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