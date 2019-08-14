3D-модель карты Берлина 1941 года увидят посетители нового музея в Кириллове

Музей, посвященный истории советской авиации, открылся накануне в Народном доме Кириллова. В пяти залах представлены материалы о Герое Советского Союза Евгении Преображенском, выдающемся советском авиаконструкторе Сергее Ильюшине и советском оружейнике, конструкторе авиационного вооружения, создателе универсального пулемета Михаиле Березине.

Евгений Преображенский, уроженец Кириллова, лично командовал флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941 года. Звание Героя СССР ему было присвоено 13 августа 1941 года - «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявление при этом отваги и геройства".

Как ранее сообщал Newsvo, новый музей - совместный проект Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Российского военно-исторического общества. Помимо личных вещей летчиков, принимавших участие в Великой Отечественной войне (унты, шлемы, очки, инструменты, измерительные приборы), в экспозиции много интерактивных элементов.

- Основным интерактивным экспонатом экспозиции выступает самолёт, выполненный почти в реальных размерах (пришлось урезать на четыре метра из-за площади зала, в котором он экспонируется) – человек может прочувствовать, как лётчики собирались на задание. Он заходит в самолёт не в удобный проход, а через специальные люки; видит, как производится бомбометание, как осуществляется полёт… Это же невероятно! - говорит автор проекта Музея Евгения Преображенского, генеральный директор «ММ продакшен» Николай Мазуров.

В одном из залов можно увидеть 3d-карту Берлина 1941 года, карта, на которой представлены четыре основные операции, в которых с 1938 по 1951 годы принимал непосредственное участие Преображенский: это и Финская война, и защита блокадного Ленинграда, Северный флот и Киркенес.

Вологодский поисковый отряд предоставил музею фрагменты бомбардировщика ПЕ-2 времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в болотах Бабаевского района.



Новый музей работает в Кириллове по адресу ул. Преображенского, 3. Справки по телефону +7 (81757) 3-14-79.

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