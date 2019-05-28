Выставка о советской авиации времен Великой Отечественной войны откроется в Кириллове

28.05.2019 [Культура]

22 июня в Народном доме Кириллова откроют новую постоянную экспозицию, посвященную подвигам летчиков-уроженцев Кирилловского района, участников Великой Отечественной войны.

«Самой значимой фигурой выставки станет Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, лично командовавший флагманским экипажем при первой бомбардировке Берлина летом 1941 года, – Евгений Николаевич Преображенский. Данное событие имело огромное военно-политическое значение, разоблачившее утверждения гитлеровцев о том, что советская авиация уничтожена. Именно за эту операцию пять её участников, в том числе и Е.Н. Преображенский, были удостоены звания Героя Советского Союза»,  - говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Выставка станет совместным проектом Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Российского военно-исторического общества. Вологодский поисковый отряд предоставит музею фрагменты бомбардировщика ПЕ-2 времён Великой Отечественной войны, обнаруженного в болотах Бабаевского района. Экспонатами выставки также станут макет самолета ДБ-3 и интерактивная 3D-модель карты Берлина 1941 года.

Площадь выставки составит 350 квадратных метров, это пять залов, в которых будут представлены материалы о Герое Советского Союза Евгении Преображенском, выдающемся советском авиаконструкторе Сергее Ильюшине и советском оружейнике, конструкторе авиационного вооружения, создателе универсального пулемёта Михаиле Березине.

«В экспозиции планируется использовать большое количество документов и фотографий, значительная часть которых хранится в музеях Вологодской области, в том числе в музее Евгения Преображенского в селе Волокославинское, – рассказывает заведующий научным отделом Кирилло-Белозерского музея-заповедника Людмила Теребова. – Раскрыть историю семьи знаменитого лётчика помогут документы из Государственного архива Вологодской области, которые также будут представлены на выставке наряду с экспонатами из Череповецкого музейного объединения и Вытегорского краеведческого музея».

 

Тэги: музей, ВОВ, авиация, герой СССР

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