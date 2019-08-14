В Вологде собирают подписи «за благоустройство» городской набережной

В торговых центрах, больницах, на остановках автобусов и на некоторых предприятиях Вологды собирают подписи «за благоустройство» городской набережной. Возможно, речь идет об одобрении реализуемого проекта берегоукрепления бетоном, однако во время прохождения опроса жителям это не объясняют.

В «Онлайн Вологде» накануне появилась фотография бланка для сбора подписей, сделанная в одном из городских магазинов.

Ранее в градозащитное движение «Настоящая Вологда» также поступали сообщения о том, что подписи за реализацию проекта собирают в палатах больницы на Советском проспекте. Главврач этой больницы Павел Шепринский зарегистрирован кандидатом в Вологодскую гордуму по округу № 7, от «Единой России».

Сбор подписей также был замечен на остановке у ТРЦ «Мармелад», в соцсетях люди пишут, что мнение работников по поводу берегоукрепления набережной выясняли на Вологодском подшипниковом заводе.

В пресс-службе администрации Вологды корреспонденту Newsvo пояснили, что не имеют никакого отношения к этому сбору подписей. Там также отметили, что предложения по благоустройству набережной от жителей принимают в специальные ящики, которые установлены в крупных торговых центрах города.

Фото с сайта городской администрации

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализовывался администрацией Вологды несмотря на протесты части жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

В материале "Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия" Newsvo рассказывал, что, судя по документации, выложенной на сайте госзакупок, в утвержденном проекте не было сплошного бетонирования, на плане видны зеленые участки незатопляемой части берега.