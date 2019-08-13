В Вологде отключают от газа жильцов, не заключивших договор техобслуживания плит

13.08.2019 [Общество]

Почти 6 тысяч жителей Вологды не заключили договор на техобслуживание газового оборудования в своих домах и квартирах. Все они могут быть лишены права пользования «голубым топливом». 

— За 7 месяцев 2019 года АО «Газпром газораспределение Вологда» направило абонентам 2456 уведомлений об отключении от газоснабжения из-за отсутствия договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Из них только 102 потребителя на сегодняшний день исполнили обязанность по заключению договора, от газоснабжения были отключены 46 абонентов, — сообщает пресс-служба компании.

Специалисты отмечают, что договор на техобслуживание плиты — это гарантия проверки исправности газового оборудования и его безопасности. Кроме того, заключение договора является прямой обязанностью потребителей природного газа. Чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить безопасность жителей, газовики отключают от газоснабжения квартиры, в которых договор на техобслуживание не был заключен. 

Так, например, в ходе последнего рейда было приостановлено газоснабжение двух частных домов по ул. 4-ая Садовая, 9 и Луговая, 20 в Вологде.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде мошенники убеждают жителей купить у них газоанализаторы, как правило, по завышенной стоимости. Между тем, сигнализатор загазованности по закону обязателен к установке только в производственных и коммунальных котельных, на предприятиях металлургии, машиностроения и других промышленных объектах.

Тэги: газовики, проверка, оборудование, договоры

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