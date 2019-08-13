В прокуратуре Вологды принимают жалобы на нарушения при организации выборов

13.08.2019 [Общество]

Прокуратура Вологды объявила о приеме жалоб на нарушения законодательства об избирательных правах и выборах. Жители города могут обращаться по адресу улица Зосимовская, дом 60  по будням с 9 до 18.30 и в субботу с 10 до 12 часов. 

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы.

Вологжане, которые не хотят, чтобы на выборах победили кандидаты от "Единой России", могут зарегистрироваться на сайте "Умное голосование".  Суть этого проекта Алексея Навального в том, что для выборов во всех регионах России будет "просчитан" кандидат, который сможет обойти соперника-единоросса, если за него отдадут достаточное количество голосов. До сих пор одной из проблем на выборах было то, что избиратели, не желающие победы единороссов, отдавали голоса за разных кандидатов, и из-за этого большинство все равно было у "Единой России". Цель "Умного голосования" - разрушить монополию этой партии, поддержав самых сильных кандидатов, кроме единороссов.

Тэги: выборы

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