В прокуратуре Вологды принимают жалобы на нарушения при организации выборов

Прокуратура Вологды объявила о приеме жалоб на нарушения законодательства об избирательных правах и выборах. Жители города могут обращаться по адресу улица Зосимовская, дом 60 по будням с 9 до 18.30 и в субботу с 10 до 12 часов.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября 2019 года в Вологодской области пройдут выборы губернатора, а в Вологде – выборы депутатов гордумы.

Вологжане, которые не хотят, чтобы на выборах победили кандидаты от "Единой России", могут зарегистрироваться на сайте "Умное голосование". Суть этого проекта Алексея Навального в том, что для выборов во всех регионах России будет "просчитан" кандидат, который сможет обойти соперника-единоросса, если за него отдадут достаточное количество голосов. До сих пор одной из проблем на выборах было то, что избиратели, не желающие победы единороссов, отдавали голоса за разных кандидатов, и из-за этого большинство все равно было у "Единой России". Цель "Умного голосования" - разрушить монополию этой партии, поддержав самых сильных кандидатов, кроме единороссов.