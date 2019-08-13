Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»

Прокурор Вологодской области Александр Гринев высказался по поводу бетонирования набережной в Вологде. Отвечая на вопрос корреспондента Newsvo, проводит ли прокуратура проверки по обращениям активистов, он сказал, что нарушений не видит.

- Позиция прокуратуры такова: есть контракт муниципальный, выделены деньги. Нарушений при получении фирмой контракта не было. Фирма строит, осваивает деньги. Всё. В иные вопросы мы не вмешиваемся. Красиво это, не красиво… Мне кажется, что красиво. Кому-то может не нравиться. Это разговоры. Хотелось бы и другой вопрос отметить, помимо всего прочего. На наш взгляд, все закупки прошли законно, конкурс прошел законно. Хорошо, давайте сейчас все приостановим, а кто будет фирме возмещать затраты? Платить неустойки? Кто людям платить будет зарплату? Там люди работают, тоже наши люди, вологжане. Кто им будет платить деньги? Я был в Великом Устюге на приеме граждан, там набережную более серьезно сделали, бетоном. Очень красиво получилось! Комплекс церквей Великого Устюга на фоне белоснежной набережной смотрится шикарно! На мой взгляд, в Вологде было убого. Сейчас стало красиво.

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализовывался администрацией Вологды несмотря на протесты части жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

В материале "Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия" Newsvo рассказывал, что, судя по документации, выложенной на сайте госзакупок, в утвержденном проекте не было сплошного бетонирования, на плане видны зеленые участки незатопляемой части берега.