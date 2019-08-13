Вологодские троллейбусы покупают в Краснодаре и на Алтае

Произведённые на вологодском заводе троллейбусы пользуются популярностью в других регионах России. Недавно их купили на Алтае и в Краснодаре.

Одна из машин с завода ОАО «Транс-Альфа Электро» отправилась в алтайский город Рубцовск. Сотрудники муниципального предприятия отмечают высокое качество вологодского троллейбуса, его стильный дизайн и удобство для пассажиров.

— Новая концепция остекления боковин кузова позволяет пассажирам в инвалидных колясках и маленьким детям во время поездки иметь хороший обзор пейзажа за окнами. Яркое светодиодное освещение салона подчёркивает неповторимый дизайн в тёмное время суток. Ну и приятным бонусом для всех пассажиров станут USB-порты на поручнях, которые можно использовать для подзарядки мобильных устройств, — сообщает портал rubtsovskmv

На вологодский троллейбус бюджет Рубцовска потратил более 11 млн. рублей.

Еще 12 машин отправятся в Краснодар. Каждый из троллейбусов для этого города обошёлся в 12,3 млн. рублей.

В то же время по улицам Вологды продолжают ездить старые троллейбусы, вызывающие множество нареканий у вологжан.

23 июля 2019 года контактные сети троллейбусов за 30 201 100 рублей купило АО «ТРАНС-АЛЬФА» — оно стало единственным участником аукциона. Администрация города на эти торги даже не заявлялась. Хотя ранее обещала это сделать.

Среди ушедших с молотка были и линии ГПЗ — Центр и Центр — Вокзал. Ранее они использовались для троллейбуса № 1. Этот маршрут городская администрация собирается восстановить с помощью списанных из Москвы троллейбусов. Продана и сеть маршрута № 4 — единственного оставшегося в городе троллейбуса, писал NewsVo.