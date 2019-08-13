В Тотьме презентовали альбом с фотографиями города 1917-1953 годов

В Тотьме презентовали вторую часть краеведческого альбома «Осколки времени». Она рассказывает о том, как жил город с 1917 по 1953 годы.

В новом альбоме представлены более 250 снимков периода первых десятилетий советской власти из фондов Тотемского музейного объединения и личных архивов горожан. Работа над новым альбомом велась почти год. Деньги на печать издания выделил Фонд президентских грантов в рамках проекта, инициированного районным советом ветеранов, пишет портал «Культура в Вологодской области»

Как ранее сообщал Newsvo, первая часть альбома вышла в августе 2017 года — в нее вошли 200 ранее не издававшихся фотографий города из коллекции стеклянных негативов купца Александра Киренкова. Они сопровождаются обстоятельным повествованием о повседневной жизни уездной Тотьмы начала ХХ века. Та книга стала результатом краудфандинговой кампании, организованной музейщиками и школьниками-краеведами: в течение трех месяцев внести свой финансовый вклад в ее издание на специальном сайте мог любой желающий.