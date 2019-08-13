В Тотьме презентовали альбом с фотографиями города 1917-1953 годов

13.08.2019 [Культура]

В Тотьме презентовали вторую часть краеведческого альбома «Осколки времени». Она рассказывает о том,  как жил город с 1917 по 1953 годы.

В новом альбоме представлены более 250 снимков периода первых десятилетий советской власти из фондов Тотемского музейного объединения и личных архивов горожан. Работа над новым альбомом велась почти год. Деньги на печать издания выделил Фонд президентских грантов в рамках проекта, инициированного районным советом ветеранов, пишет портал «Культура в Вологодской области»

Как ранее сообщал Newsvo, первая часть альбома вышла в августе 2017 года  — в нее вошли 200 ранее не издававшихся фотографий города из коллекции стеклянных негативов купца Александра Киренкова. Они сопровождаются обстоятельным повествованием о повседневной жизни уездной Тотьмы начала ХХ века. Та книга стала результатом краудфандинговой кампании, организованной музейщиками и школьниками-краеведами: в течение трех месяцев внести свой финансовый вклад в ее издание на специальном сайте мог любой желающий.

— В рамках подготовки второго альбома из серии «Осколки времени» (1917 — 1953) мы начали изучение творческого наследия профессионального фотографа Дмитрия Петрова, коллекция негативов которого находится в фондах ТМО. Петров содержал в Тотьме фотоателье, сам проживал по адресу: улица Большая Садовая, дом 3. Значительную часть коллекции Петрова в фондах музея составляют не атрибутированные снимки людей, установить личность которых без обращения к дополнительным документам часто бывает трудно, — сообщала группа Тотемского музейного объединения в соцсети.

Тэги: старые фотографии, Тотьма, музеи
Фото из группы Тотемского музейного объединения в соцсети

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