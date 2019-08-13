Жителя Шексны приговорили к 12 годам колонии за секс с 13-летней дочерью

В Шексне вынесли приговор 50-летнему мужчине, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера по отношению к дочери.

- Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года по месту жительства в Шексне 50-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическую силу, совершил половой акт и иные действия сексуального характера с 13-летней дочерью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей мужчина был заключен под стражу, свою вину он признал.

Шекснинца приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодской области вынесли приговор жителю Череповца, который 14 лет назад совершил серию преступлений в отношении детей. 41-летнего череповчанина признали виновным в двух эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера, а также двух эпизодах изнасилований.