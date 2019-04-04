Череповчанина, который 14 лет назад насиловал девочек, приговорили к 21 году колонии

В Вологодской области вынесли приговор жителю Череповца, который 14 лет назад совершил серию преступлений в отношении детей. 41-летнеего череповчанина признали виновным в двух эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера, а также двух эпизодах изнасилований.

О том, что вологодские следователи спустя 14 лет вычислили мужчину, который обвиняется в совершении серии сексуальных нападений на девочек в Череповце, Newsvo сообщал в октябре 2018 года. Нападения совершались на улице, в подъезде и лифте, жертвам в тот момент было по 8, 10 и 17 лет.

Напомним, в 2004 году прокуратура Череповца по факту домогательств в отношении 10-летней девочки возбудила уголовное дело. Однако на тот момент найти виновника не смогли, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Весной 2005 года также на лестничной площадке жилого дома в Череповце неизвестный мужчина, угрожая убийством, совершил сексуальное нападение на 8-летнюю девочку. В том же районе города осенью 2004 года нападению на улице подверглась 17-летняя девушка. Эти уголовные дела также были приостановлены в связи с тем, что вивноника не нашли.

Сейчас следственное управление сообщает, что все три дела объединяли результаты экспертиз (ред. - проведенных уже после, спустя 14 лет), свидетельствующие о том, что на одежде потерпевших обнаружены одинаковые посторонние волокна, а значит, преступления мог совершить один человек.

Уже спустя 14 лет следователи пришли к выводу, что в почерке злоумышленника присутствуют признаки серийности. Для подтверждения своих предположений сотрудники следственного управления по Вологодской области изучили материалы уголовных дел, где преступник действовал в схожих обстоятельствах.

- По изученным уголовным делам проведено множество экспертиз по сохранившимся вещественным доказательствам, включая генотипоскопические. Современные технические возможности криминалистики при проведении экспертиз позволили подтвердить наличие в биологических следах, оставленных на вещественных доказательствах более 10 лет назад, генотипа 41-летнего череповчанина, в те годы в поле зрения правоохранительных органов не попадавшего. Комплексная работа следствия по изобличению злоумышленника помогла доказать его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении еще двух девочек, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

41-летнему череповчанину предъявили обвинения по двум эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера - п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, а также двум эпизодам изнасилований - п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.