В Вытегре открыли бассейн в новом ФОКе

В Вытегре завершилось строительство плавательного бассейна в новом ФОКе «Мариинский». Новый спортобъект открылся в минувшие выходные: там провели соревнования по водному поло.

«Хочу сказать огромное спасибо строителям за то, что они выдержали этот сжатый график и ко дню Вытегры сдали объект. Теперь в городе есть уникальный объект, в котором каждый может найти себе занятие по душе - от мала до велика. Активный человек, значит - здоровый человек», - обратился к собравшимся на торжественной церемонии замгубернатора Виктор Рябишин.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, теперь у жителей Вытегры есть возможность записаться на занятия по аквааэробике, водному поло и плаванию. Кроме того, в ФОКе появился тренажёрный зал, оснащённый всем необходимым спортивным инвентарем.

Ранее Newsvo сообщал, что ФОК «Мариинский» открылся в Вытегре в декабре 2018 года. Возведением объекта занималось ООО «СК Новый дом» (эта фирма также ремонтировала Красный и Октябрьский мосты в Вологде).

Еще один крупный важный объект - киноконцертный зал «Волго-Балт», построенный в 1964 году - ремонтируют в Вытегре сейчас. Общая стоимость работ - более 70 млн. рублей. Капремонт выполняется в два этапа, к ноябрю следующего года в районном центре появится полностью обновленный кинотеатр с современным оборудованием.

К новому учебному году в Вытегре также преобразится школа №1, где сейчас идет масштабный ремонт. Уже заменены системы отопления, электроснабжения, окна, обновлен фасад, ремонтируется спортзал, обустраивается музыкальный зал. На объекте трудятся девять фирм-подрядчиков. Строится и пришкольный стадион с современным покрытием и беговыми дорожками.