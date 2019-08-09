Возвести пристройку к перинатальному центру в Вологде планируют к декабрю 2020 года

Региональные власти объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство пристройки к областному перинатальному центру в Вологде. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок сегодня, 9 августа. Заявки принимаются до 19 августа, затем будет определен победитель.

В аукционной документации отмечается, что в возводимой пристройке к зданию акушерского корпуса разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое отделение с палатами "Мать и дитя", дородовые палаты.

- Объект примыкает с торца действующего лечебного учреждения за счет продолжения коридоров палатных секций на каждом этаже. Здание прямоугольное с габаритами в плане 68,0м х17,0м. Кровля плоская. Высота лечебных этажей в чистоте - 3,0 м выполнена в увязке с существующим корпусом, - говорится в техзадании закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта - 341,8 млн рублей, выполнить все работы подрядчик должен до 30 ноября 2020 года.

Ранее Newsvo писал, что Вологодская область получит из федерального бюджета почти полмиллиарда рублей на расширение перинатального центра Областной клинической больницы. Средства придут в регион двумя траншами по 237 млн. и 243 млн. рублей, сообщала пресс-служба губернатора.

На эти деньги планируется возвести пристройку к существующему зданию акушерского корпуса. Напомним, этот та самая пристройка, о возведении которой в департаменте здравоохранения заявили в январе 2014 года. Ориентировочным сроком сдачи объекта тогда назывался 2015 год. Михаил Дуганов, который тогда исполнял обязанности начальника департамента здравоохранения, говорил, что на строительство пристройки необходимо около полумиллиарда рублей, проект в то время, по его словам, уже был готов и проходил согласование.