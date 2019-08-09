В Череповце задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

09.08.2019 [Происшествия]
В Череповце задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

В одном из дворов Череповца вчера задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на одного из них.

О том, что на проспекте Победы у дома 182 неизвестный мужчина бегает с предметом, похожим на нож, правоохранителям сообщил накануне вечером местный житель. Прибывшие на место полицейские обнаружили во дворе мужчину с травмой лица.

- Потерпевший рассказал, что на него напал неизвестный с ножом, который скрылся во дворах. Обследовав жилые кварталы, патрульные обнаружили подозреваемого. Он шел, пошатываясь, и держал в руке предмет, похожий на нож. Заметив сотрудников полиции, мужчина попытался избавиться от ножа, бросив его в кусты, и предпринял попытку скрыться, но был задержан.  Нож был найден и изъят полицейскими, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На допросе 41-летний задержанный рассказал, что вечером вышел гулять с собакой, но пес сорвался с поводка и убежал. Мужчина бросился на поиски и, когда проходил мимо 182 дома, ему показалось, что собака где-то скулит, ей может угрожать опасность. Мужчина сходил домой и взял самодельный нож, а потом напал на прохожего, так как подумал, что именно он является причиной его проблем.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее Newsvo сообщал, что 61-летнего жителя Вологды осудили за причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника по неосторожности. Мужчина случайно ранил приятеля ножом, когда они отрабаывали боевые приемы борьбы.

Тэги: нападение с ножом
Фото изъятого ножа пресс-службы областного УМВД

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