В Вологде один пенсионер случайно ранил другого: собутыльники отрабатывали боевые приемы борьбы

61-летнего жителя Вологды осудили за причинение тяжкого вреда здоровью собутыльника по неосторожности. Мужчина случайно ранил приятеля, когда они отрабаывали боевые приемы борьбы.

Инцидент произошел в декабре 2018 года в одной из квартир на улице Фрязиновской. Подсудимый и его 63-летний знакомый, будучи пьяны, отрабатывали боевые приемы борьбы, а именно имитировали нанесение ударов ножом в туловище и защиту от удара ножом.

- В ходе борьбы подсудимый, проявив неосторожность в виде небрежности, имитировал нанесение удара ножом в область туловища С., который тот не успел блокировать. В результате С. была причинена проникающая рана в брюшную полость, повлекшая тяжкий вред здоровью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вологжанин свою вину в совершении преступления признал полностью, дело слушалось в особом порядке.

Суд учел раскаяние мужчины, признание вины, состояние его здоровья и возраст, активное способствование раскрытию преступления. Пенсионеру было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком на 10 месяцев.

Кроме того, мужчина должн выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а также 52 тысячи рублей в счет погашения лечения потерпевшего в пользу АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».