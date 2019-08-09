В Вологде будут каждую неделю проводить экскурсии по строящимся объектам

Автобусные экскурсии «Вологда строится» планируют проводить в областной столице еженедельно. Их маршрут проходит по самым важным строящимся объектам: ремонт дорог, дворов, общественных пространств, новые детский сады, бассейн. Экскурсии бесплатны, но необходима предварительная регистрация на сайте городской администрации.

Первая экскурсия прошла в Вологде в понедельник, 5 августа: ее провел мэр Сергей Воропанов. Следующие выезды будут проводить его заместители. Предполагается, что каждую неделю с крупными стройплощадками смогут ознакомиться группы до 25 человек.

Ранее Newsvo сообщал, что в 2019 году в Вологде сданы четыре новых детских сада и в ближайшее время начнется строительство еще четырех дошкольных учреждений.