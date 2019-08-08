Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Череповца

08.08.2019 [Общество]

Мэр Череповца Елена Авдеева сегодня подписала заявление об отставке главного архитектора Череповца: Денис Поздняков принял решение покинуть муниципальную службу. 

«Денис Иванович — профессионал своего дела, человек увлеченный и искренне любящий свою профессию, — цитирует cherinfo.ru слова Авдеевой — Сейчас у него начинается новый этап карьеры, ему открываются новые горизонты возможностей. Уверена, у него все получится».

С 9 августа 2019 года обязанности начальника городского управления архитектуры будет исполнять Ксения Полковникова.

Ранее Newsvo сообщал, что уход из мэрии Череповца Дениса Позднякова может произойти из-за конфликта архитектора с застройщиком, владельцем строительных компаний Петром Кудрявцевым. Еще в 2015 году бизнесмен получил право застраивать микрорайон №10 (улицы Данилова, Горького, переулок Ухтомского).

- Был закрытый градостроительный совет, на котором Петр Михайлович Кудрявцев представил план застройки. А там сплошные «человейники» по 20 этажей. И почти никакой инфраструктуры. Поздняков очень жестко этому оппонировал, - сообщил «Череповецкой истине» источник в мэрии.

Главный архитектор Череповца начал настаивать на переделке готового проекта, что не понравилось строителям.

31 июля корреспонденту Newsvo Денис Поздняков не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем уходе.

- Да, такой совет архитектурный действительно был, вопрос непростой (...) Я пока отдыхаю. Я думаю, - сказал Поздняков.

Денис Поздняков занял должность начальника управления архитектуры Череповца, выиграв конкурс,  в ноябре прошлого года.

- Денис Иванович разработал крутой проект набережной, убедил властей отказаться от дороги на ней, его проект реконструкции сквера Верещагина получил федеральный грант, в его планах было сделать наши дворы без автомобилей. В общем с Денисом Поздняковым Череповец мог стать модным городом, - пишут в группе "Пешеходная зона. Череповец" в соцсети.

 

Тэги: архитекторы

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