В Вологде обновят ливневку на улице Челюскинцев

08.08.2019 [Общество]
В Вологде обновят ливневку на улице Челюскинцев

В Вологде начались работы по замене ливневой канализации на улице Челюскинцев.  Дождеприемники появятся с обеих сторон проезжей части.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 20 октября планируется привести в порядок участок от улицы Чехова до улицы Путейской. 

«Существующая на ул. Челюскинцев ливневая канализация на данный момент плохо функционирует, дождеприемных колодцев здесь нет. Средняя глубина инженерной системы закрытого типа составляет три метра, мы ее переустроим. Через дождеприемники вода будет поступать в ливневой канал, проложенный под газоном. Его прочистим и восстановим работоспособность», — пояснил директор компании-подрядчика «Дорсервис» Дмитрий Федотов.

Ливневку рабочие фирмы-подрядчика должны обновить в течение трех недель, затем необходимо будет заменить ветхий водовод под проезжей частью. Проектом также предусмотрено обновление проезжей части, тротуаров, бордюрного камня. 

Как ранее сообщал Newsvo, по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Вологде в 2019 году будет отремонтировано 13 км дорог общей площадью свыше 180 тысяч кв. м. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено порядка 600 млн рублей. Проезжую часть и тротуары приведут в порядок на девяти улицах: Карла Маркса, Гагарина, Некрасова, Предтеченской, Прокатова, Пролетарской, Пугачева, Северной и Пошехонском шоссе.

12 июля в Вологде прошли электронные аукционы на ремонт улицы Челюскинцев и второго участка улицы Гагарина. Оба контракта заключили с компанией «Дорсервис», которая наряду с ООО "Магистраль" выигрывает большинство аукционов на ремонт дорог и дворов в городе.

Тэги: ремонт дорог, ливневка
Фото пресс-службы городской администрации

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