Контракт на ремонт улиц Челюскинцев и Гагарина в Вологде заключат с «Дорсервисом»

12 июля в Вологде прошли электронные аукционы на ремонт улицы Челюскинцев и второго участка улицы Гагарина. Оба контракта заключат с компанией «Дорсервис», которая наряду с ООО "Магистраль" выигрывает большинство аукционов на ремонт дорог и дворов в городе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, обновление участка улицы Гагарина от дома 2а, корпус 5 до Гагарина, 21, вошло в план ремонта по муниципальной программе развития градостроительства и инфраструктуры. Контракт заключат на сумму чуть более 24 млн рублей. Улицу Челюскинцев отремонтируют на участке от дома № 32 до дома № 62. Стоимость ремонта - 44 млн рублей.

- Обе дороги будут ремонтировать с применением современного и износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Гарантия на работы составит пять лет, - сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

К ремонту «Дорсервис» должен приступить до конца июля, завершить работы - до 20 октября.

Справка

Учредитель и директор «Магистрали» - Павел Волков. Учредители «Дорсервиса» - Дмитрий Федотов, Вадим Гурочки и Александр Буйнов. Фирма была зарегистрирована 15 декабря 2015 года. Согласно данным базы «Фокус Контур», Гурочкин и Буйнов также являются учредителями ООО «Автодор 35», зарегистрированного в тот же день. ООО с похожим названием – «Вологодавтодор» - тесно связано с «Магистралью».